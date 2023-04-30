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    Более 30 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

    30 Апреля 2023, 10:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано 31 новый случай заболевания коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Сутками ранее также сообщалось о 62 заболевшем коронавирусом, еще 6 человек заболели ковидной пневмонией.

    Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 411 тысяч 590 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 91 тысяча 020 человек.
    Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году. Генеральный директор ВОЗ 26 апреля 2023 года сообщил о том, что с начала этого года число зарегистрированных смертей от коронавируса уменьшилось на 95 процентов. При этом он предупредил, что вирус продолжает представлять опасность и уносить жизни.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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