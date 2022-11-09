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    Более 30 ДТП произошло из-за непогоды в Павлодарской области

    9 Ноября 2022, 20:24

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 31 ДТП произошло из-за снегопада и гололеда в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    За два дня на территории Павлодарской области зарегистрировано 31 происшествие на дорогах. В результате ДТП два человека пострадали, а остальные понесли материальный ущерб.

    «9 ноября на автодороге «Павлодар-Кызылорда», в районе поселка Шидерты, произошло ДТП с участием двух автомашин Toyota Alphard. После столкновения одна из автомашин, изменив траекторию движения, совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП 34-летний пассажир доставлен в больницу. Проводится проверка, назначены экспертизы», – сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    В этот же день водитель автомашины Volksvagen Passat напротив дома по улице Лимонная совершил наезд на несовершеннолетнюю, 2008 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП подросток с травмами госпитализирована в больницу. Проводится проверка.

    «Департамент полиции обращается к участникам дорожного движения с просьбой о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и призывает быть предельно внимательными и осторожными. Во избежание происшествий на дорогах, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим в соответствии с погодой и установленную дистанцию, не нарушать правила маневрирования и помнить о других участниках дорожного движения, которым необходимо уступать дорогу. Также напоминаем пешеходам о том, что с наступлением зимы водителям сложнее управлять транспортным средством и призываем переходить проезжую часть дороги на зеленый сигнал светофора, а не впереди движущегося транспорта, так как автотранспорт не сможет остановиться мгновенно. В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем владельцам автотранспортных средств поменять летнюю резину на зимнюю», – призвал Каиров.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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