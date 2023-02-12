Более 30 человек в сутки обращаются к казахстанским медикам в Турции

ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ - Спасатели МЧС Казахстана продолжают проводить поисково-спасательные работы в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«Работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями. Казахстанские спасатели работают с максимальной отдачей. На сегодняшний день спасателями МЧС Казахстана 7 человек спасены и переданы медицинским работникам. Извлечены тела 39 погибших, в том числе 2 детей. Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе. За сутки в среднем обращаются более 35 пострадавших. Среди них превалируют заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, респираторные заболевания, также различные травмы. Ежесуточно в пункте обогрева личного состава обогреваются родственники и близкие пострадавших, в среднем от 40 до 50 человек. Медицинский пункт и медицинская служба Центра медицины катастроф обеспечена всем необходимым медицинским оборудованием, лекарственными средствами», - сообщили в МЧС РК.

Как отметили в министерстве, большую помощь в решении ежедневных организационных вопросов казахстанских спасателей оказывает Посольство Казахстана в Турции под руководством Чрезвычайного и Полномочного посла РК в Турецкой Республике Еркебулана Сапиева.

Районом проведения поисково-спасательных работ первого эшелона определен город Газиантеп. Здесь работы проводятся на трех участках круглосуточно в две смены.

Первая группа спасателей проводит работу в девятиэтажном здании. Здание полностью разрушено. Работы по разбору завалов продолжаются. Из-под завалов спасены 4 человека, извлечены тела 8 погибших человек.

Вторая группа спасателей проводит работу в шестиэтажном здании. Здание разрушено частично, аварийное, наблюдается динамика разрушения, имеется угроза полного обрушения здания из-за потери несущей способности конструкций. С применением инженерной техники проведен демонтаж здания до 2 этажа, работы по разбору завалов продолжаются. Извлечены тела 13 погибших человек.

Третья группа также в шестиэтажном здании. Здание разрушено полностью. Производится разбор завалов, извлечены тела 13 погибших человек.

С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы.

Местом поисков для второго эшелона определено полностью разрушенное здание в г. Нурдагы - в 69 километрах от г. Газиантеп. На данном объекте казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объёма и характера необходимой помощи. В результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших удалось вызволить из-под завалов объемом более 18 тысяч м3, троих живых людей - мужчину и двух женщин. Люди незамедлительно были переданы медицинским службам. Извлечено тело одного погибшего. Используются технические средства поиска пострадавших, инженерная техника для разбора завалов. Работы по поиску и разбору завалов продолжаются.

Также по поручению Главы государства в г. Хатай была направлена группа спасателей и кинологический расчет. Объект проведения поисков – полностью разрушенный шестиэтажный дом. На данном объекте казахстанскими спасателями 9-10 февраля извлечены четыре тела, двое из них - граждане Казахстана, еще двое – граждане Турции.

В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 24,6 тысячи человек.



