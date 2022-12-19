Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-5-7℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Более 30 человек пострадали во время перелета из Финикса на Гавайи из-за турбулентности

    19 Декабря 2022, 09:55

    ТАСС. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 36 человек пострадали, когда самолет Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines в воскресенье попал в зону турбулентности по пути из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи). Об этом сообщил телеканал CNN, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Отмечается, что 20 пострадавших были доставлены в отделение неотложной помощи, среди них есть 14-месячный ребенок. Не менее 11 пассажиров получили серьезные травмы, указывает Служба неотложной медицинской помощи Гонолулу.

    «Нескольким пассажирам и членам экипажа была оказана медицинская помощь в аэропорту из-за легких травм, в то время как некоторые [пассажиры] были немедленно доставлены в местные больницы для дальнейшего лечения», - сообщает авиакомпания на своей странице в Twitter.

    Турбулентность началась за 30 минут до совершения посадки на Гавайях. По данным Hawaiian Airlines, самолет в 10:50 по местному времени (23:50 мск) благополучно приземлился в аэропорту Гонолулу.


    Фото: tass.ru
    Происшествия Мировые новости Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    31 моряк пропал без вести при крушении корабля ВМС Таиланда
    Микроавтобус с юными спортсменами сломался в мороз в степи в СКО
    Массовая драка произошла в Караганде, задержаны 17 человек
    ДТП с волейбольной командой: трое из пяти прооперированных детей пришли в сознание
    Популярное
    1 Объем финансирования НПО через госсоцзаказ увеличился на 20% за пять лет
    2 В рамках программы «Асыл мура» будет издан трехтомник по памятникам культуры
    3 Две республиканские трассы закрыты в ЗКО
    4 Новые правила финансирования НПО утверждены в Казахстане
    5 Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай
    Новости партнеров