Более 30 человек погибли при пожаре на пароме на Филиппинах

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - Пожар, вспыхнувший ночью и бушевавший на пароме на юге Филиппин в течение восьми часов, привел к гибели 31 из 250 пассажиров и членов экипажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство AP News.

Многие из более чем 200 человек, выживших при пожаре, спрыгнули с парома прямо в воду. Их спасли береговая охрана, военно-морские силы и местные рыбаки. 23 пассажира получили ранения, их госпитализировали.

По словам губернатора южной островной провинции Базилан Джима Хатамана, сегодня утром спасатели все еще искали 7 пропавших без вести человек. Он заявил, что сгоревший паром отбуксировали к береговой линии Базилана и уже на судне обнаружили тела 18 из 31 жертвы.

Он также добавил, что на пароме могло быть больше людей, которых по какой-то причине не было в списке. Капитан парома заявил представителям береговой охраны, что пытался посадить охваченный пламенем паром на мель рядом с берегом, чтобы дать возможность выжить или спасти больше людей.

В ночь инцидента паром следовал в город Холо в провинции Сулу из южного портового города Замбоанга. Вместимость судна составляет 430 человек, в ночь пожара он не был переполнен. На борту находились 205 пассажиров и 35 членов экипажа.

Идет расследование по факту возникновения пожара и тех, кто находился на борту, но не был в списке пассажиров.

Аварии на воде на Филиппинах — обычное дело из-за частых штормов, плохого обслуживания судов, переполненности и плохого соблюдения правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях.

В декабре 1987 года паром Dona Paz затонул после столкновения с бензовозом, в результате крупнейшей в мире морской катастрофы погибло более 4 300 человек.



