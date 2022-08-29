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    Более 30 человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте

    29 Августа 2022 13:53

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Многоэтажный дом горел в Шымкенте, передает МИА «Казинформ».

    На пульт диспетчерской службы «101» 29 августа в 09:47 поступило сообщение о пожаре на 3 и 4 этажах многоэтажного жилого дома №35 по адресу: г. Шымкент, аль-Фарабийский район, пр. Республики. Первые прибывшие на место пожарные подразделения установили, что загорелись наружная пластиковая обшивка с 1 по 4 этажи и крыша дома. Также в этом же доме в одной из квартир на площади 8 кв.м. горели домашние вещи. Общая площадь пожара составила 288 кв.м. Пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 10:39, потушен в 11:48. Причины пожара устанавливаются. Пожарные эвакуировали 35 человек, из них 5 детей, спасли 2 человека», - сообщили в ДЧС Шымкента.

    По информации департамента, в тушении пожара были задействованы 57 человек и 7 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, бригада филиала Центра медицины катастроф.
    Происшествия Видео Шымкент Пожар
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