Более 3 тысяч золотых слитков продано в сентябре в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 099 мерных слитков общим весом 124,66 кг продали банки второго уровня и отдельные небанковские обменные пункты в сентябре 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального банка РК.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – Программа) была запущена Национальным банком в 2017 году. С начала ее действия продано 104 945 золотых слитков общим весом 3,6 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 25% – 26 706 штук. Далее следуют пятиграммовые – 22 600 штук (22%) и 20-граммовые – 22 275 штук (21%), 100-граммовые – 21 126 штук (20%), 50-граммовые – 12 238 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Астана и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала действия Программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 16 588 мерных слитков общей массой 417 кг, что составляет 16% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

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