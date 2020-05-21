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    Более 3 тысяч тонн нефти на сумму свыше полмиллиарда тенге незаконно добывали в Мангыстауской области

    21 Мая 2020, 10:42

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента экономических расследований по Мангистауской области завершено расследование уголовного дела по факту транспортировки, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    Следствием установлено, что с августа 2019 года ТОО «SK Petroleum» с месторождения «Северный Карамандыбас» в нефтеналивные базы г.Жанаозен было отгружено в общем количестве 3441,408 тонны сырой нефти.

    Согласно заключению специалиста среднерыночная стоимость незаконно добытой сырой нефти ТОО «SK Petroleum» в объеме 3367,056 метрических тонн составила 581 724 571 тенге.

    На вышеуказанный объем сырой нефти с санкции суда наложен арест.

    В ходе досудебного расследования вина директора ТОО «SK Petroleum» полностью доказана. Деяния виновных лиц квалифицированы по ст.197 ч.4 п.2, ст. 214 ч.2 п.2 УК РК.

    20 апреля 2020 года уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Суды Минфин РК Мангистауская область Нефть
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