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    Более 3 тысяч спасателей будут дежурить в новогоднюю ночь

    31 Декабря 2022, 13:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подразделения МЧС переведены на усиленный вариант несения службы в период новогодних праздников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС Казахстана к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в праздничные и выходные дни подразделения МЧС Республики Казахстан переведены на усиленный режим несения службы.

    В усиленном режиме находится весь спасательный корпус МЧС, при этом более 3 тысячи из них будут находиться непосредственно на службе в готовности к оперативному реагированию – это бойцы служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ, спасатели оперативно-спасательных отрядов, военнослужащие воинских частей МЧС, летный состав спасательной авиации, сейсмологи, представители психологических служб, оперативные дежурные диспетчерских служб.

    Вместе с тем в готовности к оперативному реагированию находится около 1 200 единиц спасательной техники.

    Во всех подразделениях проведены смотры сил и средств.

    МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности в новогодние праздники, в случае необходимости звонить на номер 112.

    Фото: gov.kz
    МЧС Новый год
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