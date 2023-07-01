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    Более 3 тысяч семей претендуют на звание лучших семей Казахстана

    1 Июля 2023, 16:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане завершился прием заявок Национального конкурса«Мерейлі отбасы-2023». Заявки на участие в «Мерейлі отбасы» подавали не только сами семьи, но и организации образования, здравоохранения, культуры, трудовые коллективы, промышленные предприятия, НПО и другие юридические лица, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития.

    «На региональном этапе Национального конкурса «Мерейлі отбасы» зарегистрировано 3 228 заявок, из них от семей 1 918, от юридических лиц – 1 310. Наибольшее количество заявок поступило в Карагандинской (315), Жамбылской (301), Западно-Казахстанской (298), Жетысуской (224) областях и в городе Алматы (232)», - сообщили в МИОР.

    Звание лауреатов Национального конкурса «Мерейлі отбасы» будет присвоено в сентябре в преддверии Дня семьи (второе воскресенье сентября) лучшим семьям со всех регионов Казахстана.

    В этом Национальному конкурсу «Мерейлі отбасы» исполняется 10 лет. За это время в конкурсе приняли участие более 20 тысяч семей.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Общество МИОР
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