Более 3 тысяч преступлений совершено в РК за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель Министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек доложила о криминогенной ситуации в стране за неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю в стране совершено 3011 преступлений. Из них 1810 были раскрыты в течение суток», - сказал Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.

По ее словам, за неделю от рук других людей погибли 10 человек.

«Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли 5 убийств, 5 умышленных случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, одно разбойное и 34 грабежа, 430 краж чужого имущества», - заключила Ш. Турлыбек.

Для сравнения: с 17 по 23 июля было совершено 2913 преступлений, 1753 из них раскрыто в течение недели. Полицейские раскрыли по горячим следам 13 убийств, 6 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 45 грабежей, 365 краж чужого имущества.