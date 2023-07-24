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    Более 3 тысяч преступлений совершено в РК за неделю

    24 Июля 2023, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель Министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек доложила о криминогенной ситуации в стране за неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю в стране совершено 3011 преступлений. Из них 1810 были раскрыты в течение суток», - сказал Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.

    По ее словам, за неделю от рук других людей погибли 10 человек.

    «Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли 5 убийств, 5 умышленных случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, одно разбойное и 34 грабежа, 430 краж чужого имущества», - заключила Ш. Турлыбек.

    Для сравнения: с 17 по 23 июля было совершено 2913 преступлений, 1753 из них раскрыто в течение недели. Полицейские раскрыли по горячим следам 13 убийств, 6 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 45 грабежей, 365 краж чужого имущества.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью МВД РК
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