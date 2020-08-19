Более 3 тысяч казахстанцев подали заявки на праймериз Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только за первые два дня заявки подали 3209 граждан. Об этом сообщил первый зампред партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Как вы знаете, сегодня по всей стране идет выдвижение и регистрация кандидатов для участия во внутрипартийных праймериз «Nur Otan», инициированных Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым.

Только за первые два дня заявки подали 3209 граждан. Из них 1138 - это женщины, в том числе 48 многодетные матери. 788 кандидатов - это молодые люди до 35 лет, а также 31 - граждане с особыми потребностями. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 1079 человек, то 2130 кандидатов – это самовыдвиженцы», - сообщил на своей странице в Facebook Бауыржан Байбек.

Как отметил зампред партии, одним из неотъемлемых атрибутов прозрачности и легитимности любого выборного процесса является участие независимых наблюдателей. Поэтому нами на основе широкого обсуждения с партийцами в регионах утверждены правила, определяющие обязанности и полномочия наблюдателей.

«Так, наблюдателем может стать доверенное лицо кандидата (член партии). В день голосования он имеет право наблюдать за процедурой подсчета голосов и оформления итогов на участке, сопровождать переносные урны, вносить рекомендации и обжаловать решения счетной комиссии, а также присутствовать при погашении неиспользованных бюллетеней. Разрешается вести фото и видеозапись.

При выявлении факта нарушения наблюдатель информирует членов счетной комиссии. В случае неустранения либо непредоставления обоснованного отказа он вправе обратиться с жалобой в территориальную и региональную комиссии партийного контроля.

При несогласии с результатами рассмотрения указанными инстанциями наблюдатель может направить жалобу в Центральный комитет партийного контроля по электронному адресу komek@nurotan.kz, который обязан вынести окончательное решение в течении двух дней. Также организована специальная горячая линия 8 (800) 080 4441.

Кроме того, для проведения онлайн-голосования нами совместно с отечественными IT-специалистами была разработана информационная система «Праймериз». Она предусматривает возможность вести подсчет голосов в режиме реального времени, исключая вероятность «вброса» или других неправомерных вмешательств в выборный процесс.

В целом, на сегодня все необходимые условия для открытых и подотчетных внутрипартийных выборов созданы. Как отметил в день старта праймериз Лидер партии Нурсултан Назарбаев, главное – обеспечить прозрачность и честность, равные условия и конкурентность для всех участников», - проинформировал Бауыржан Байбек.

Он еще раз пригласил всех принять участие в праймериз.

«Еще раз приглашаю всех принять участие в праймериз. До конца выдвижения и регистрации кандидатов осталось всего чуть больше недели. Более подробно ознакомиться с правилами для наблюдателей можно в инструкции, размещенной на сайтах nurotan.kz и primaries.kz», - написал Б. Байбек.