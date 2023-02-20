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    Более $3 тысяч и золото на 3,4 млн тенге украла домработница в Астане

    20 Февраля 2023, 18:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Доллары и золото украла домработница в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С заявлением в полицию обратились жители города. Они сообщили о краже денежных средств и золотых украшений из квартиры. Подозрение пало на домработницу, работавшую в семье с недавнего времени.

    Установлено, что 44-летняя женщина работала в семье, проживающей по улице Кумисбекова. В один из дней, воспользовавшись отсутствием владельцев, она украла деньги из шкафа. Сумма похищенных средств составила 3 125 долларов США.

    В день кражи злоумышленница отпросилась на один день, оставив вместо себя знакомую, после чего исчезла. Также владельцы квартиры заметили пропажу золотых изделий: женские серьги, кольца, цепочку, браслеты, на сумму 3,4 млн тенге.

    Выявили злоумышленницу полицейские в Караганде. По факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

    Женщина дала признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

    «Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам управления полиции Сарыаркинского района. Благодаря их добросовестному отношению к работе мое имущество было возвращено. Хочу поблагодарить за проделанную работу и пожелать успехов в дальнейшей службе, – написал в соцсетях житель столицы Нурлан Нуржанов.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Борьба с преступностью МВД РК
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