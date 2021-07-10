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    Более 3 тысяч грузовых поездов из Китая в Европу прошли через погранпереход Достык - Алашанькоу

    10 Июля 2021, 09:51

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – За первое полугодие 2021 года значительно выросло количество грузовых поездов в рамках маршрутов международных железнодорожных грузоперевозок «Китай - Европа», прошедших через пограничный переход «Достык» (РК) - «Алашанькоу» (КНР), расположенный на границе Казахстана и Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные китайской таможни.

    По данным местной таможни, за указанный период через «Алашанькоу», крупный сухопутный погранпереход в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая, прошло в общей сложности 3033 грузовых поездов, следовавших по маршрутам «Китай-Европа», что на 41,07% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем перевезенных товаров вырос на 56,08% до 2,28 млн тонн.

    По словам представителей китайской таможни, движение грузовых поездов по маршруту «Китай - Европа» через трансграничный пункт пропуска «Алашанькоу» осуществляется в круглосуточном режиме, наблюдается устойчивый рост грузоперевозок в обоих направлениях.

    Через погранпереход «Алашанькоу» проходит 22 маршрута, соединяющих Китай с 13 странами, включая Германию, Польшу, Бельгию и другие. Товарная номенклатура перевозимых грузов содержит более 200 товарных позиций.

    Напомним, что, до 2013 года погранпереход через станции Достык (РК) и Алашанькоу (КНР) был единственным железнодорожным сообщением между Казахстаном и Китаем с момента начала эксплуатации в 1991 году.

    В декабре 2012 года был введен в эксплуатацию железнодорожный переход «Алтынколь» (РК) – «Хоргос» (КНР).

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Транспорт Пограничники Китай Европа
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