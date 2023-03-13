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    Более 3 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала 2023 года

    13 Марта 2023, 10:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 марта 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 134 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 110,1 тысяч этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Более половины кандасов (50,0%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 16,3% – из Китая, 15,9% – из России, 8,4% – из Туркменистана, 4,5% – из Монголии и 4,9% – из других стран.

    Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27%), Мангистауской (16,6%), Туркестанской (7,1%) и Жамбылской (3,6%) областях, а также в городах Астана (10,5%), Алматы (7,6%) и Шымкент (6,5%).

    По состоянию на 1 марта текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 69,1%, 22,7% человек моложе трудоспособного и 8,2% – пенсионеры.

    Из числа кандасов трудоспособного возраста 20,1% имеют высшее образование, 40,9% среднее специальное образование, 35,2% общее среднее образование и 3,8% не имеют образования.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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