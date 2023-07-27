Более 3 тысяч дорожных знаков обновят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году на автодорогах Карагандинской области обновят более 3 тысяч дорожных знаков. По 1700 из них работы уже завершены. Также установлено пять новых светофоров из девяти запланированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Какие меры принимаются по усилению безопасности на дорогах, на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал заместитель начальника Управления административной полиции ДП Карагандинской области Елжас Жартыбаев.

По словам спикера, значительно сократила поток машин в Караганде северо-восточная объездная дорога. В планах сделать юго-западный объезд на автодороге Кызылорда – Павлодар.

«Сейчас идет разработка ПСД для дороги республиканского значения Кызылорда – Павлодар протяжённостью 158 км. Это от Караганды до Жезказгана. Также в этом году средним ремонтом будет охвачено 12 участков автодорог областного значения протяженностью 195 км. Более чем на 70 км ремонт уже проведен. К примеру, в сторону Каркаралинска, Баянаула и Жартас – Долинка. Для улучшения технического состояния дорог в городах и районах запланирован ремонт 394 км. На 177 км работы закончены», – сказал Елжас Жартыбаев.

Продолжается реконструкция автодороги от Караганды до границы с Жамбылской областью. Ее протяженность 513 км. Здесь из-за ремонтных работ установили ограничения по скорости. Выставлены знаки «50», «70». Елжас Жартыбаев обратился к водителям, направляющимся в сторону Балхаша, соблюдать скоростной режим. Финиш ремонтных работ – конец 2024 года.

В областном центре идет строительство автодороги на улице Букетова в сторону Кунгея, реконструкция на ул. Космонавтов, капитальный ремонт на ул. Пичугина и Новосёлов.

Для привлечения внимания водителей и исключения выезда на встречную полосу на центральных улицах областного центра нанесена разметка желтого цвета. Для безопасности пешеходов сделаны надписи вне проезжей части «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники» и др. Работы по обновлению дорожной разметки продолжаются. В этом году обновят 618 тыс квадратных метров. Кроме того, установят более 400 погонных метров пешеходных ограждений, а также сеточные ограждения, снегозадерживающие щиты и профилактические билборды.