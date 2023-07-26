Более 3 тысяч дорожных знаков обновят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В этом году на автодорогах Карагандинской области обновят более 3 тысяч дорожных знаков. По 1700 из них работы уже завершены. Также установлено пять новых светофоров из девяти запланированных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«Сейчас идёт разработка ПСД для дороги республиканского значения Кызылорда – Павлодар протяжённостью 158 км. Это от Караганды до Жезказгана. Также в этом году средним ремонтом будет охвачено 12 участков автодорог областного значения протяжённостью 195 км. Более чем на 70 км ремонт уже проведён. К примеру, в сторону Каркаралинска, Баянаула и Жартас – Долинка. Для улучшения технического состояния дорог в городах и районах запланирован ремонт 394 км. На 177 км работы закончены», – сказал на брифинге заместитель начальника Управления административной полиции ДП Карагандинской области Елжас Жартыбаев.

По словам спикера, значительно сократила поток машин в Караганде северо-восточная объездная дорога. В планах сделать юго-западный объезд на автодороге Кызылорда – Павлодар.

Продолжается реконструкция автодороги от Караганды до границы с Жамбылской областью. Её протяжённость 513 км. Здесь из-за ремонтных работ установили ограничения по скорости. Выставлены знаки «50», «70».

Елжас Жартыбаев обратился к водителям, направляющимся в сторону Балхаша, соблюдать скоростной режим. Финиш ремонтных работ – конец 2024 года.

В областном центре идёт строительство автодороги на улице Букетова в сторону Кунгея, реконструкция на ул. Космонавтов, капитальный ремонт на ул. Пичугина и Новосёлов.

Для привлечения внимания водителей и исключения выезда на встречную полосу на центральных улицах областного центра нанесена разметка жёлтого цвета. Для безопасности пешеходов сделаны надписи вне проезжей части «Возьми ребёнка за руку», «Сними наушники» и др. Работы по обновлению дорожной разметки продолжаются. В этом году обновят 618 тыс. кв. метров. Кроме того, установят более 400 погонных метров пешеходных ограждений, а также сеточные ограждения, снегозадерживающие щиты и профилактические билборды.