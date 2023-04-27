Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Более 3 тысяч деревьев и кустарников высадят в субботу в Астане

    27 Апреля 2023, 21:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Традиционно с наступлением благоприятных погодных условий в столице наступает пора активного озеленения. Работу проводят в рамках экологического месячника, который стартовал в начале апреля. За это время во всех районах города посадили более 3,5 тысячи деревьев и кустарников. Предпочтение отдаётся лиственным породам деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

    Парки, скверы и другие открытые площадки столицы готовятся к летнему периоду – ведутся работы по прочёске газонной части, санитарной обрезке деревьев и кустарников, побелке. Также коммунальщики работают над расконсервацией фонтанных комплексов города.

    С 8 апреля по 6 мая в столице проводится экомесячник «Жасыл Астана», в рамках которого запланировано несколько субботников. Так, усилиями трудовых коллективов, жителей города, представителями МСБ собрано и вывезено на полигон более 800 тонн отходов.

    Произведена уборка парков и скверов на общей площади около 4 млн м2. Участие в экологическом месячнике приняли около 15 тысяч человек, свыше 400 предприятий и организаций, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса и др. Они посадили более 3,5 тысячи деревьев и кустарников.

    В эту субботу, 29 апреля, в Астане состоится общегородской субботник, во время которого коллективы организаций и предприятий на своих территориях будут высаживать деревья, проводить уборку мусора, также очистят прибрежные участки водоемов. Планируется посадить более 3 тысяч деревьев и кустарников.

    Всего в 2023 году планируется высадить миллион зелёных насаждений (кустарники, деревья, сеянцы и др). Предпочтение будет отдаваться лиственным породам деревьев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
    Улучшить водоснабжение в 158 селах обещает Минэкологии
    Как будут бороться с дефицитом воды в Астане
    Около 2 тысяч деревьев посадят в Караганде
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров