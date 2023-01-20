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    Более 3 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Атырауской области

    20 Января 2023, 18:11

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В крещенских купаниях в специально отведенных для этого местах в Атырауской области приняли участи более 3 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На территории Атырауской области крещенские купания в специально отведенных местах завершены.Чрезвычайных ситуаций во время проведения православного праздника не зарегистрировано. Всего в городе и районных центрах в купаниях в прорубях приняли участие 3123 жителей, в том числе 293 ребенка.


    Для недопущения чрезвычайных ситуаций во время купаний были организованы круглосуточные дежурства. В них приняли участие 115 сотрудников и 21 единица техники ДЧС Атырауской области, 56 сотрудников и 28 единиц техники департамента полиции Атырауской области, 68 человек и 23 единицы техники управления здравоохранения Атырауской области. В ходе купаний сотрудники ДЧС Атырауской области раздали 1700 информационных памяток по соблюдению правил по безопасности на льду»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.


    Проруби ограждены лентами.

    «Уважаемые жители и гости Атырауской области! ДЧС просит вас не ходить вблизи огражденных мест прорубей! Будьте осторожны! Не позволяйте детям играть на льду без присмотра взрослых!»- обратились спасатели к жителям города.

    Фото: ДЧС региона

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Безопасность МЧС
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