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    Более 3 тысяч человек и 700 единиц техники подготовлены в ЗКО на случай паводка

    9 Февраля 2023, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В департаменте по ЧС ЗКО рассказали о подготовке к паводковому периоду. Подготовлены силы - более 3 тысяч человек, и средства, насчитывающие около 700 единиц техники, около 70 плавсредств и 265 мотопомп. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    По предварительному гидропрогнозу РГП «Казгидромет», объемы влагозапасов в бассейнах рек Утва, Чижа-2, Деркул, Чаган, Оленты и Шидерты ниже среднемноголетних значений на 33 - 96%.

    Согласно предварительному гидропрогнозу ЗКО входит в число регионов повышенной паводковой опасности.

    В целом по области на сегодня паводковая ситуация стабильная. Подготовительные работы продолжаются.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Безопасность Паводок МЧС
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