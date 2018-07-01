Более 3 тысяч астанчан не смогут выехать за границу из-за долгов по налогам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти 3 тысячи астанчан не могут выехать за границу из-за задолженности по налогам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента госдоходов Астаны.

«По состоянию на 1 июля текущего года в отношении 2 903 граждан Астаны, имеющих задолженность по налогам в бюджет в сумме 643,6 млн тенге, материалы переданы судебным исполнителям для принудительного исполнения», - говорится в сообщении.

Департамент предупреждает, что при непогашении физлицом налоговой задолженности орган госдоходов направляет приказ в органы исполнительного производства для принудительного исполнения (арест банковских счетов, арест движимого и недвижимого имущества). В пресс-службе сообщили, что самой действенной мерой воздействия, призванной заставить должников исполнять налоговые обязательства, является запрет выезда за пределы страны.

Согласно статье 33 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», если должник более трех месяцев не исполняет требования исполнительного документа, судебный исполнитель имеет право вынести постановление о временном ограничении на выезд.

Проверить себя в списке должников можно на сайте Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz - «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», либо, обратившись в районное управление государственных доходов Астаны по месту регистрационного учета налогоплательщика, или на сайте Министерства юстиции - «Список должников, временно ограниченных на выезд из Республики Казахстан».

Чтобы неприятная ситуация не возникала перед самым отъездом, столичный департамент рекомендует заблаговременно погасить задолженность по налогам на имущество, землю и транспорт.