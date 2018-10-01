Более 3 тысяч алматинцев собрались вместе послушать Послание Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прямая трансляция Послания Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева для общественности Алматы проводилась во Дворце Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Послушать обращение Главы государства к казахстанцам по актуальным вопросам социально-экономического развития страны и повышению благосостояния населения собрались представители акимата Алматы, Ассамблеи народа Казахстана и общественность.

Из слушаний стало известно, что с 1 января 2019 года повысится минимальная заработная плата в 1,5 раза - с 28 тысяч до 42 тысяч тенге. Кроме того, повышение зарплаты коснется работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%. На эти цели в 2019-2021 годах будет выделено 96 миллиардов тенге ежегодно.

Во время своего выступления Нурсултан Назарбаев похвалил акима Алматы Бауыржана Байбека за работу по преображению города.



