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Более 3 тысяч алматинцев собрались вместе послушать Послание Президента
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прямая трансляция Послания Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева для общественности Алматы проводилась во Дворце Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Послушать обращение Главы государства к казахстанцам по актуальным вопросам социально-экономического развития страны и повышению благосостояния населения собрались представители акимата Алматы, Ассамблеи народа Казахстана и общественность.
Из слушаний стало известно, что с 1 января 2019 года повысится минимальная заработная плата в 1,5 раза - с 28 тысяч до 42 тысяч тенге. Кроме того, повышение зарплаты коснется работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%. На эти цели в 2019-2021 годах будет выделено 96 миллиардов тенге ежегодно.
Во время своего выступления Нурсултан Назарбаев похвалил акима Алматы Бауыржана Байбека за работу по преображению города.
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