Более 3 тысяч алматинцев собрались вместе послушать Послание Президента
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прямая трансляция ПосланияПрезидента для общественности Алматы проводилась во Дворце Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Послушать обращение Нурсултана Назарбаева к казахстанцам по актуальным вопросам социально-экономического развития страны и повышению благосостояния населения собрались представители акимата Алматы, Ассамблеи народов Казахстана, общественности.
Из слушаний стало известно, что с 1 января 2019 года повысится минимальная заработная плата в 1,5 раза (с 28 до 42 тысяч тенге).
Кроме того, повышение зарплаты коснется работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%.
На 2019-2021 годы на эти цели будет выделено 96 млрд тенге ежегодно.
Во время своего выступления Нурсултан Назарбаева похвалил акима Алматы Бауыржана Байбека за работу по преображению города.
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