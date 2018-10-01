Более 3 тысяч алматинцев собрались вместе послушать Послание Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прямая трансляция ПосланияПрезидента для общественности Алматы проводилась во Дворце Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Послушать обращение Нурсултана Назарбаева к казахстанцам по актуальным вопросам социально-экономического развития страны и повышению благосостояния населения собрались представители акимата Алматы, Ассамблеи народов Казахстана, общественности.

Из слушаний стало известно, что с 1 января 2019 года повысится минимальная заработная плата в 1,5 раза (с 28 до 42 тысяч тенге).

Кроме того, повышение зарплаты коснется работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%.

На 2019-2021 годы на эти цели будет выделено 96 млрд тенге ежегодно.

Во время своего выступления Нурсултан Назарбаева похвалил акима Алматы Бауыржана Байбека за работу по преображению города.



