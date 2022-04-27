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    Более 3 тыс. уникальных музейных ценностей расхищено в Узбекистане

    27 Апреля 2022, 14:48

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ущерб, нанесенный культурному наследию за 30 лет, превышает 4 трлн сумов (около $357 млн). Такие данные о масштабах хищений культурного наследия озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании по развитию туризма в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

    «В ходе проверок установлено, что в 14 музеях республики разграблено более 3 тыс. уникальных культурных ценностей. В частности, в Бухарском государственном музее выявлен 81 предмет культурного наследия на общую сумму 31,5 млрд сумов. Выяснилось, что в государственном музейном фонде «Ичан-Кала» 101 музейный предмет не соответствует оригиналу. В целом за 30 лет сумма ущерба, нанесенного объектам культурного наследия, превысила 4 трлн сумов», - заявил Шавкат Мирзиеев.

    Он поручил комиссии под руководством Генеральной прокуратуры и Министерства туризма и культурного наследия провести инвентаризацию всех экспонатов в музеях и создать до конца года их электронную базу.

    «Отныне хокимы областей будут нести личную ответственность за условия в музеях», - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Культура Происшествия Узбекистан Мировые новости
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