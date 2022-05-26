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    Более 3 тыс. предприятий внедрили международные стандарты по охране труда в РК

    26 Мая 2022, 17:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане действует трехуровневая система защиты работников. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом конвенции международной организации труда об инспекции труда в промышленности и в торговле, а также в сельском хозяйстве, принимаются меры по усилению потенциала государственной инспекции труда и распределению функций по контролю между исполнительными органами и Министерством труда и социальной защиты», - сказал Ералы Тугжанов на X Казахстанской международной конференции по охране труда и промышленной безопасности KIOSH-2022.

    По его словам, большое внимание уделяется внедрению современных, более эффективных подходов по обеспечению безопасного труда, организации постоянного обучения по вопросам труда госинспекторов.

    «Порядка 300 предприятий присоединились к концепции нулевого травматизма, более 3 тыс. предприятий внедрили международные стандарты по безопасности и охране труда. На постоянной основе ведется контроль по недопущению нарушений трудовых прав граждан на предприятиях страны. В прошлом году по фактам нарушений охраны труда в правоохранительные органы были направлены более 1 тыс. материалов, по которым были возбуждены 127 уголовных дел на основании тех данных, которые были представлены», - заключил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Безопасность Ералы Тугжанов
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