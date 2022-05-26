Более 3 тыс. предприятий внедрили международные стандарты по охране труда в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане действует трехуровневая система защиты работников. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом конвенции международной организации труда об инспекции труда в промышленности и в торговле, а также в сельском хозяйстве, принимаются меры по усилению потенциала государственной инспекции труда и распределению функций по контролю между исполнительными органами и Министерством труда и социальной защиты», - сказал Ералы Тугжанов на X Казахстанской международной конференции по охране труда и промышленной безопасности KIOSH-2022.

По его словам, большое внимание уделяется внедрению современных, более эффективных подходов по обеспечению безопасного труда, организации постоянного обучения по вопросам труда госинспекторов.

«Порядка 300 предприятий присоединились к концепции нулевого травматизма, более 3 тыс. предприятий внедрили международные стандарты по безопасности и охране труда. На постоянной основе ведется контроль по недопущению нарушений трудовых прав граждан на предприятиях страны. В прошлом году по фактам нарушений охраны труда в правоохранительные органы были направлены более 1 тыс. материалов, по которым были возбуждены 127 уголовных дел на основании тех данных, которые были представлены», - заключил зампремьера.