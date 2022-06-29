Более 3 тыс. квот на ЭКО выделили в этом году в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Одной из услуг, доступных населению в рамках ОСМС, является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). В рамках программы «Аңсаған сәби» в 2022 году в Алматы выделили 3152 квоты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На этот год выделили более 3,2 млрд тенге на 3152 услуги. Всего за четыре месяца текущего года проведено 476 процедур ЭКО на сумму 484 млн тенге. Сейчас по Алматы в рамках договора с Фондом медстрахования восемь медицинских организаций осуществляют реализацию экстракорпорального оплодотворения», - сообщил директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Алматы Тлеухан Абилдаев.

Организацию для проведения ЭКО женщина выбирает самостоятельно. В рамках этой программы пациент может пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения один раз в год. Сегодня в стране функционируют 26 центров ЭКО. Из них 21 - частный.

Как сообщалось ранее, в рамках реализации программы «Аңсаған сәби», инициированной Главой государства в Послании народу Казахстана, количество квот на экстракорпоральное оплодотворение увеличено в семь раз.