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    Более 3 тыс. человек эвакуировали в Турции из-за лесного пожара

    14 Июля 2022, 21:14

    АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Лесной пожар в районе Датча юго-западной провинции Мугла взят под контроль. Тушение продолжается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киричши, огонь охватил до 300 гектаров лесных массивов. В целях безопасности из близлежащих районов эвакуировали 3250 человек.

    Повреждены 10 жилых построек, четыре из которых выгорели.

    В ликвидации пожара задействованы 10 самолетов, 17 водометных вертолетов, 3 административных вертолета, 179 пожарных машин, 19 автоцистерн, 29 единиц рабочей техники и персонал в составе 1500 человек.

    Ранее сообщалось, что в конце июня в Турции была дождливая погода. В стране даже объявили «красный» уровень опасности.


    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Турция Мировые новости Пожар
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