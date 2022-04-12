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    Более 3 трлн тенге поступило в бюджет за первый квартал 2022 года

    12 Апреля 2022, 10:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер – министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о поступлениях в бюджет за первый квартал 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Показатели исполнения государственных финансов по итогам первого квартала текущего года сложились следующим образом. В государственный бюджет доходов поступило на сумму 3 трлн 739 млрд тенге или план исполнен на 107,1%», - сказал Е. Жамаубаев на заседании Правительства.

    В республиканский бюджет доходов поступило более 2,6 трлн тенге или план исполнен на 100,7%.

    «План по доходам перевыполнен на 17 млрд тенге, из них налоги – на 5 млрд тенге, неналоговые – на 12 млрд тенге. Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на КПН, ЭТП на сырую нефть, налог на игорный бизнес и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК Бюджет
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