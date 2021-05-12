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    Более 3 трлн тенге поступило в бюджет за четыре месяца

    12 Мая 2021, 12:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о поступлениях в бюджета за четыре месяца текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В государственный бюджет доходов поступило на сумму 3 трлн 217 млрд тенге или план исполнен на 117,1%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 1 трлн 909 млрд тенге или план исполнен на 106,7%», — сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    Таким образом, план по доходам перевыполнен на 120 млрд тенге, из них по налогам - на 88 млрд тенге.

    По словам министра, перевыполнение обеспечено в основном за счет НДС на импорт, ЭТП на нефть и КПН.

    Перевыполнение плана по НДС на импорт связано с:

    - увеличением объемов импорта с третьими странами на 9,4% по сравнению с 1-м кварталом прошлого года (При этом, импорт из КНР за 1 кв. т. г. увеличился на 47,4%, или 525 млн долл., в том числе в марте т. г. в 2,2 раза, или на 348 млн долл.);

    - увеличением количества автотранспортных средств, осуществляющих ввоз импортированных товаров из стран ЕАЭС на 24,3%.

    «По экспортной таможенной пошлине (ЭТП) на сырую нефть перевыполнение связано с увеличением ставки ЭТП. Основной причиной перевыполнения КПН является эффект низкой базы прошлого года, связанный с негативным влиянием на экономику начавшейся пандемии», – заключил глава Минфина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК Бюджет
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