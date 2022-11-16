Более 3 тонн дизтоплива конфисковали у незаконного реализатора в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские полицейские задержали мужчину, который занимался незаконной реализацией дизельного топлива. В ходе проверки стражи порядка обнаружили более 3 тонн солярки без соответствующих документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управление по борьбе с организованной преступностью Караганды поступила информация, что на окраине города мужчина оптом реализует дизельное топливо. 3 ноября, под предлогом покупки нефтепродукта, полицейские вышли на жителя угольной столицы. Мужчина не скрывал, что реализует топливо от 400 литров по цене 220 тенге за литр. Тогда же был осуществлен первый закуп минимальной партии товара. Торговля шла во дворе дома, за высокими железными заборами.

«15 ноября при совершении повторного контрольного закупа 600 литров горючего был задержан 50-летний владелец дома и два его помощника: сын и племянник. Со двора изъяли помимо покупки еще около 3 тонн дизельного топлива, насос для выкачивания жидкости, пистолет для заправки и денежные средства в сумме 23 млн тенге, в разной валюте и газотравматический пистолет марки «ПМ» и два патрона к нему. На горючее топливо у продавца не оказалось документов, подтверждающих законность их происхождения», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Предприниматель оказался очень аккуратным товароведом, вел учет всей своей деятельности.

В настоящее время начато досудебное расследование по ст.197 ч.2 УК РК «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, повторно». Следствию предстоит установить происхождение нефтепродуктов в угольном краю в таком количестве. Также по изъятому оружию назначена экспертиза.



