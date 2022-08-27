Более 3 млрд тенге задолжали потребители за коммунальные услуги в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки глава города Ерболат Досаев посетил котельные, ТЭЦ-2 и провел выездное совещание по вопросам подготовки мегаполиса к отопительному сезону с участием руководителей управлений акимата Алматы и коммунальных предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города Алматы.

Первым объектом стала Южная районная котельная, расположенная в Бостандыкском районе. Ерболат Досаев ознакомился с ходом реконструкции крупной тепломагистрали, которая позволит увеличить мощности котельной и покрыть дефицит энергии в южном районе города с охватом в 200 тыс. потребителей. На сегодня из четырех котлов выполнены работы по замене двух котлов и реконструкции одного котла. Акимом города даны замечания по установленным сетевым насосам и незавершенным работам по котлу № 2, управлению энергетики и водоснабжения необходимо завершить работы до начала отопительного сезона. Ерболат Досаев также поручил предусмотреть расширение Южной районной котельной с увеличением мощности в связи со строительством нового жилья в районе.

Акиму Алматы было также доложено о ходе работ по расширению котельной «Премьера». Проект предусматривает строительство нового здания с установкой пяти котлов и вспомогательного оборудования. Глава города поручил провести все работы по гидроиспытаниям тепловых сетей и ремонтным работам до 25 сентября текущего года. В целом строительные работы в обеих котельных планируется завершить в июле следующего года. В результате в городе значительно увеличится объем теплоэнергии, замена старых труб предотвратит риск аварий на десятки лет.

В ходе рабочей поездки было указано на высокий износ инженерных сетей, в том числе электроснабжение 65 %, теплоснабжение 60 %, водоснабжение 55,8 % и газоснабжение 36 %. Тем не менее ведутся все необходимые мероприятия по снижению износа инженерных сетей. В данном направлении ежегодно реконструируются и ремонтируются 20 км сетей теплоснабжения, 80 км электроснабжения, 15 км водоснабжения, 20 км газоснабжения.

Глава города Ерболат Досаев также посетил один из наиболее важных объектов жизнеобеспечения города – ТЭЦ-2. В преддверии отопительного сезона на предприятии ведется ремонт энергетического генерирующего оборудования.

После посещения объектов аким Алматы провел выездное совещание, в ходе которого заслушал отчеты по подготовке к отопительному сезону жилых домов, объектов здравоохранения и образования, а также об оценке дебиторской задолженности потребителей перед коммунальными предприятиями. В настоящее время сумма долга за коммунальные услуги в Алматы составляет 3,2 млрд тенге, основными должниками являются физические лица.

В целом подготовка к предстоящему отопительному сезону идет согласно графику. Аким Алматы Ерболат Досаев отметил, что необходимо обеспечить постоянный контроль за данной работой и в первую очередь завершить подготовку социальных объектов к зиме в срок до 31 августа.







