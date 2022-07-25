Более 3 млн должников уклоняются от уплаты исполнительных производств - Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане гражданские дела о расторжении брака чаще всего регистрируются в Алматы и Нур-Султане, а более 3 млн должников уклоняются от уплаты исполнительных производств по всем категориям. Об этом сообщила начальник управления формирования правовой информации в гражданской и административной сферах Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Дамиля Хамитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Д. Хамитова напомнила, что Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом детей. Статья 1 Конституции РК гласит: «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы». В соответствии с пунктом 12 Закона «О правах ребенка в Республике Казахстан», каждый ребенок имеет право на уровень жизни и условия, необходимые для полноценного физического, психического, нравственного и духовного развития. В этой связи, спикер добавила, что одним из важных направлений деятельности органов прокуратуры является защита прав детей.

«Государство создает все условия для развития, полноценного воспитания детей. В этом помогают не только государственные органы, но и общество. Но есть и те, кто не выплачивает алименты и уклоняется от оказания помощи своим детям. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, за 6 месяцев текущего года судом рассмотрено 23 755 гражданских дел по брачным и семейным спорам, удовлетворено 22 341. Из них удовлетворено 18 282 гражданских дела о расторжении брака, 1 510 гражданских дел по взысканию алиментов», - проинформировала Д. Хамитова.

По данным Генпрокуратуры, наибольшее количество гражданских дел о расторжении брака зарегистрировано в Алматы (2564), Алматинской области (2048), Нур-Султане (1604), Карагандинской области (1538). По сравнению с полугодием 2021 года в Алматы увеличилось количество разводов на 8%, в городе Нур-Султане - на 2%, в то время как в остальных регионах количество разводов снизилось.

«Ясно, что развод родителей является серьезным ударом для несовершеннолетних детей. Ухудшаются взаимоотношения между отцом и детьми, вместе с тем и бытовые условия матери и ребенка. Сейчас на учета по различным категориям у судебных исполнителей состоят 3 949 027 должников исполнительных производств по республике. Из них только более 133 тыс. добровольно платят алименты, остальные уклоняются от уплаты алиментов по разным причинам», - сообщила Дамиля Хамитова.

В отношении лиц, уклоняющихся от уплаты исполнительных производств по всем категориям, установлен ряд ограничений: выезд за границу, совершение банковских операций, использование средств на счетах, наложение ареста на имущества. Вместе с тем, принимаются меры и по обеспечению постоянной занятости безработных должников.