Более $3 млн 600 тысяч собрали казахстанцы для народа Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 3 млн 600 тысяч долларов США собрали казахстанцы для пострадавших при землетрясении в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство Турции в Казахстане.

«Собранные в Казахстане за сегодня денежные средства в размере 216 тысяч долларов США на счет помощи пострадавшим от землетрясения, были переведены на официальный счет AFAD. Таким образом, общая сумма пожертвований превысила 3 млн 616 тысяч долларов США», - говорится в сообщении посольства Турции в Казахстане.

Кроме того, казахстанцы собрали свыше 20 млн тенге на покупку юрт. На 17 млн 300 тысяч тенге закуплено 45 юрт. Казахстанские предприниматели тоже решили помочь. Они уже закупили около 50 юрт. Около 100 юрт отправили казахстанцы в Турцию.

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Число погибших в результате разрушительного землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции превысило 35,4 тысячи человек.



