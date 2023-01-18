Более 3 миллионов автомобилей экспортировал Китай в 2022 году

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году экспорт автомобилей, произведенных в КНР, вырос на 54,4% в годовом исчислении до 3,11 млн единиц, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные, опубликованные Китайской ассоциацией автопроизводителей (CAAM).

По данным CAAM, экспорт автомобилей, произведенных в материковом Китае, вырос на 54,4% в годовом исчислении до 3,11 млн единиц, в том числе на новых источниках энергии (NEV). В 2022 году Китай экспортировал 679 тысячи NEV-автомобилей.

Лидерами по экспорту среди китайских автопроизводителей стали SAIC, Chery, Changan, Dongfeng, Geely, Great Wall и другие. Экспорт автомобилей, произведенных такими брендами, как Geely и Chery, вырос на 72,4% (до 198 тысяч единиц) и 67,7% (452 тысячи единиц) соответственно.

При этом экспорт составил 11,5% от общего объема производства легковых и коммерческих автомобилей в Китае в 2022 году. В прошлом году в КНР произведено 27 млн легковых и коммерческих автомобилей (+3,4%).

В 2022 году в список 10 ведущих стран-экспортеров автомобилей, произведенных в Китае, вошли Мексика (219 тысяч), Саудовская Аравия (205 тысяч), Чили (201 тысяча), Бельгия (189 тысяч), Австралия (142 тысячи), Великобритания (137 тысяч), Филиппины (130 тысяч), Россия (130 тысяч), Малайзия (88 тысяч) и ОАЭ (80 тысяч).



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