Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Более 3 кг мефедрона изъяли у семейной пары в Астане

    8 Ноября 2022, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках ОПМ«Қарасора-2022» в столице зарегистрировано 60 фактов сбыта наркотических средств. Об этом сообщил начальник отдела управления по противодействию наркопреступности Сергей Ильиных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В июне т.г. задержан житель столицы, занимающийся хранением и сбытом наркотических средств в особо крупном размере. В ходе обыска гаража задержанного изъята марихуана, общим весом около 40 кг», - сказал Сергей Ильиных на брифинге в полиции.

    Также, по его словам, на сегодняшний день остро стоит проблема с незаконным оборотом синтетических наркотиков.

    «27 июля сотрудниками УПН ДП Астаны задержана семейная пара, у которых по месту жительства изъяты синтетические наркотики «мефедрон», весом более 3 кг. Пресечена деятельность 1 фитолаборатории по производству наркотиков. Так, 20 июня задержаны двое граждан, которые в подвальном помещении жилого дома выращивали растение каннабисной группы. При задержании изъята марихуана весом более 6 кг, готовая к реализации», - проинформировал С. Ильиных.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане