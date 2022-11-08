Более 3 кг мефедрона изъяли у семейной пары в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках ОПМ«Қарасора-2022» в столице зарегистрировано 60 фактов сбыта наркотических средств. Об этом сообщил начальник отдела управления по противодействию наркопреступности Сергей Ильиных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июне т.г. задержан житель столицы, занимающийся хранением и сбытом наркотических средств в особо крупном размере. В ходе обыска гаража задержанного изъята марихуана, общим весом около 40 кг», - сказал Сергей Ильиных на брифинге в полиции.

Также, по его словам, на сегодняшний день остро стоит проблема с незаконным оборотом синтетических наркотиков.

«27 июля сотрудниками УПН ДП Астаны задержана семейная пара, у которых по месту жительства изъяты синтетические наркотики «мефедрон», весом более 3 кг. Пресечена деятельность 1 фитолаборатории по производству наркотиков. Так, 20 июня задержаны двое граждан, которые в подвальном помещении жилого дома выращивали растение каннабисной группы. При задержании изъята марихуана весом более 6 кг, готовая к реализации», - проинформировал С. Ильиных.



