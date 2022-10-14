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    Более 3,6 тысячи онкобольных выявили в этом году в Алматы

    14 Октября 2022, 05:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Алматинского онкологического центра Нурсултан Избагамбетов на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что количество поставленных на учет онкобольных увеличилось на 303 пациента по сравнению с прошлым годом - более 3,6 тысячи онкобольных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Онколог отметил, что практически каждый пятый пациент ежегодно прибывает в Алматы из другого региона Казахстана для получения высококачественной медицинской помощи. По его словам, на первом месте среди онкологических заболеваний – рак молочной железы (14,7% - 533 случая), на втором – колоректальный рак (9,3% - 337 случаев), на третьем – рак легких (7,5% - 273 случая), на четвертом – рак желудка (5,1% - 186 случаев).

    По данным спикера, несмотря на ежегодное увеличение онкобольных, смертность по итогам 9 месяцев в этом году снизилась. Это связано с полным охватом лечения онкологических больных Алматы и увеличением ранней диагностики в поликлиниках города. Ранняя диагностика злокачественных новообразований по итогам отчетного периода возросла до 36,3%.

    За 9 месяцев 2022 года исполнение плана скринингов на раннее выявление онкологических заболеваний составило 86,7%, было выявлено 137 злокачественных новообразований.

    «Своевременная диагностика позволяет выявить рак на ранних стадиях, благодаря чему у нас больше шансов излечить человека, в ряде случаев - полностью. Качество жизни пациента будет в разы лучше, чем когда мы начнем лечить его на третьей или четвертой стадиях, когда применяются тяжелое лечение, химиотерапия, радикальные операции. Бороться с опухолью, когда она малых размеров, гораздо легче и выгоднее для пациента в плане дальнейшей жизни», - сказал Нурсултан Избагамбетов.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение
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