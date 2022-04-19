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    Более 3,6 трлн тенге налоговых поступлений обеспечено в госбюджет

    19 Апреля 2022, 11:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за первый квартал 2022 года исполнен на 106,7%. При плане 3 390,5 млрд тенге поступило 3 619,2 млрд тенге с перевыполнением на 228,6 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    В сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,7 раза, или на 1 520,9 млрд тенге, в том числе р еспубликанский бюджет исполнен на 100,2% (при плане 2 572,6 млрд тенге поступило 2 577,5 млрд тенге с перевыполнением на 4,9 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в два раза, или на 1 289,3 млрд. тенге.

    Местный бюджет исполнен на 127,3% (при плане 817,9 млрд тенге поступило 1 041,6 млрд тенге, с перевыполнением на 223,7 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 28,6%, или на 231,6 млрд тенге.

    В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по корпоративному подоходному налогу на 502,2 млрд тенге, или в 2,3 раза, НДС на товары внутреннего потребления на 408,7 млрд тенге, или в 5,9 раза, и экспортные таможенные пошлины на нефть на 212,2 млрд тенге, или в 2,2 раза.

    На рост поступлений повлияли следующие факторы.

    За первый квартал 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 66,5%, алюминий - на 56,2%, цинк - на 36,2%, медь - на 17,8%, свинец - на 15,5% и золото - на 4,2%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 60% (средняя ставка за первый квартал 2021 г. – 50$ за тонну, первый квартал 2022 г. – 80$ за тонну).

    Товарооборот с третьими странами за первый квартал т.г. увеличился в 1,6 раза (экспорт вырос в 1,7 раза, импорт в 1,2 раза).

    Оборот по реализации за первый квартал 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 25,1% (с 22 351 млрд тенге до 27 971 млрд тенге).

    Всего за первый квартал 2022 года рост, по данным ЭСФ (электронных счетов-фактур), произошел по деятельности домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления в 3,6 раза, искусству, развлечениям и отдыху - в 1,8 раза, предоставление прочих видов услуг - в 1,7 раза, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - в 1,6 раза, информации и связи - на 58,1%, профессиональной, научной и технической деятельности - на 44,7%, строительству - на 29,9%, по сельскому, лесному и рыбному хозяйству - на 29,6%, образованию - на 26,9%, оптовой и розничной торговле на 24,8% и обрабатывающей промышленности на 22,8%.

    Средняя выручка онлайн ККМ на одного налогоплательщика за январь-февраль 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 60,3% (с 5,7 млн тенге до 9,1 млн тенге).

    В разрезе отраслей увеличение средней выручки наблюдается по финансовой и страховой деятельности в 2,5 раза, транспорту и складированию - в 2 раза, оптовой и розничной торговле; ремонту автомобилей и мотоциклов - в 1,9 раза, предоставлению прочих видов услуг - на 32%, искусству, развлечениям и отдыху - на 30,6%, информации и связи - на 25,4% и услугам по проживанию и питанию - на 23,7%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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