Более 3,5 тысячи сел будут обновлены по новым стандартам – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соответствии с новыми региональными стандартами будут обновлены более 3,5 тысячи сел. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Улучшение качества жизни в регионах будет в центре нашего внимания. В соответствии с новыми региональными стандартами будут обновлены более 3,5 тысячи сел. Все города и села будут обеспечены водой. Газ будет подведен к 246 населенным пунктам. В этих населенных пунктах проживают 900 тысяч человек. Более 350 тысяч из них – жители городов Нур-Султана, Караганды, Жезказгана и Темиртау», - сказал Касым-Жомарт Токаев на внеочередном XX съезде партии «Nur Otan».

По словам Президента, с установкой и модернизацией 53 очистных сооружений появится возможность очистки питьевой воды во всех регионах страны. Это станет рациональным решением актуальной проблемы в этой сфере.

«Будет начато строительство дорог. Будут отремонтированы все дороги до каждого села, то есть 27 тысяч километров. Областные центры и города республиканского значения будут обеспечены высокоскоростным 5G-интернетом. Такую возможность получат 99% сел», - заключил Глава государства.

Напомним, в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».



