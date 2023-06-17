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    Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области

    17 Июня 2023, 18:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Герой труда Казахстана Вадим Басин поднял проблему дефицита рабочих специальностей. По его словам, только в Карагандинской области нехватка более 3,5 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Например, в новой индустриальной зоне «Сарань» в современный шинный завод с современным оборудованием требуются люди. Предприятие готово обучить рабочих, обеспечить социальным пакетом, жильем, решить бытовые вопросы, но, к сожалению, молодежь не идет. Сегодня это очень большая проблема для быстрого развития промышленности», - сказал он во время выступления на втором заседании Национального курултая с участием Президента Касым-Жомарта Токаева в Туркестане.

    Вадим Басин считает, что в стране нужно не просто популяризировать профессию рабочего, проводя декларативные мероприятия, нужна системная работа. Молодежи нужно показывать через музыку, сериалы, шоу на youtube и в других социальных сетях, как рабочие улучшают свои условия, поднимаются по карьерной лестнице.

    Он подчеркнул, что существует стереотип о человеке труда, что это всего лишь тяжелый физический труд, где в первую очередь нужна сила и выносливость. Но современные технологии меняют облик традиционных профессий. Делают их более сложными, технологичными и интересными. Чтобы управлять станками, требуется не просто физические усилия, но и знания и навыки, мышление инженера. Вадим Басин отметил, что человек труда – это грамотный гражданин, который разбирается также в бизнес-процессах, производственных линейках и многом другом. И приобретенные навыки можно применять в дальнейшем в бизнесе и на госслужбе.

    Сегодня в Туркестане состоялось второе заседание Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат». В первый день делегаты, собравшиеся со всех регионов страны, обсудили актуальные общественно-политические вопросы. Во второй день мероприятия на пленарном заседании выступил Глава государства и озвучил ряд инициатив и предложений по дальнейшему развитию страны.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Карагандинская область Туркестанская область Общество Национальный курултай Туркестан
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