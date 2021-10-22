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    Более 3,5 тысяч материалов в интернете признаны экстремистскими в Костанае

    22 Октября 2021, 15:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В результате мониторинга интернет-ресурсов в Костанайской области выявлены и признаны экстремистскими 3776 материалов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления по делам религий Жанболата Умбетова.

    Как отметил Ж. Умбетов, в регионе на системной основе проводится мониторинг интернет-ресурсов на предмет выявления распространения материалов экстремистского/террористического характера и пропагандирующих идеологию деструктивных религиозных течений.

    «С апреля 2019 года ведется работа в информационной системе «Кибернадзор», с начала года внесено 8082 материала, из них согласно заключению религиоведческой экспертизы 3776 материалов признаны экстремистскими. В рамках программы «Аналитическая интернет – карта» ведется активная работа по мониторингу страниц пользователей, подписанных на группы, имеющие противоправный контент.
    Полученная информация о местах проживания, работы и учебы подписчиков деструктивных сообществ, используется для оперативного планирования точечной информационно-разъяснительной работы», - сообщил он.

    В рамках данной программы ведомством организована работа по отписке жителей области, состоящих в сообществах потенциально содержащих материалы деструктивного характера. Так, с начала года направлено 3167 писем-уведомлений пользователям, по результатам которых от сообществ отписано 1961 человек.

    «В ходе административной практики совместно с правоохранительными органами области с начала выявлено 4 факта нарушения норм законодательства в сфере религии, касающиеся незаконной проповеднической деятельности и проведения религиозных собраний, незаконного хранения и распространения материалов экстремистского характера, в том числе в сети Интернет. Постановлением судебных органов жители региона привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 641 540 тыс. тенге»,- добавил Ж. Умбетов.

    В целом, по словам руководителя управления, ситуация в межконфессиональной сфере области стабильная.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Религия Интернет Акимат Общество
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