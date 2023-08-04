Более 3,5 млн детей пойдут в школу 1 сентября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр просвещения Едил Оспан сообщил о помощи, которую государство окажет нуждающимся родителям для подготовки детей к учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В новом учебном году по республике количество обучающихся в школах составит более 3,5 млн детей, в том числе 380 тысяч детей, принятых в первый класс. На сегодняшний день Правительство страны, министерство, акиматы, организации образования, педагоги и родители готовятся к предстоящему новому учебному году», - сказал Едил Оспан на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, государство ежегодно оказывает помощь нуждающимся родителям с подготовкой в школу. Количество этой категории детей составляет 450 тысяч.

«В стране действует Фонд всеобуча, специально созданный для оказания финансовой помощи нуждающимся семьям и обеспечения права детей на образование. В этом году ожидается, что из фонда на приобретение школьной формы и учебных материалов для учащихся будет направлено 18,7 млрд тенге. В рамках фонда «Всеобуч» материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей, а также детям из семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Финансовую помощь в преддверии нового учебного года получат школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации, в том числе дети погибших из области Абай», - добавил спикер.