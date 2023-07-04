Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Более 3,5 км сетей изъяли у рыбаков в Акмолинской области

    4 Июля 2023, 22:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 3,5 км сетей изъяли полицейские в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    1 июля сотрудниками отдела природоохранной полиции управления местной полицейской службы ДП Акмолинской области совместно с сотрудниками отдела полиции Коргалжынского района в ходе проведения рейдовых мероприятий на озере Шолак были задержаны владельцы двух надувных лодок.

    В результате проверки полицейские выяснили, что мужчины производили отлов рыбы, с использованием запрещенных синтетических сетей, общей протяженностью 3,5 км.

    По данному факту составлены административные протоколы по статье 383 КоАП РК «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных». Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шесть тысяч яиц похитили сотрудники карагандинской птицефабрики
    За поведение детей 500 взрослых наказали в Жамбылской области
    Более 200 родителей наказали за ночные гуляния детей в Костанайской области
    Пьяного и раненого подростка нашли полицейские в Кокшетау
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице