Более 3 400 услуг оказал Центр обслуживания предпринимателей Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Палате предпринимателей Карагандинской области подвели итоги работы Центра поддержки за прошлый год и за первое полугодие этого года. За отмеченный период центр оказал более 3 400 услуг предпринимателям в офлайн- и онлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центры обслуживания предпринимателей функционируют с 2015 года в 18 городах и районных центрах Карагандинской области. Они оказывают не только информационные и консультационные услуги, но и обучают составлению бизнес- планов, ведению бухгалтерии, правилам участия в госзакупках и закупках национальных компаний и недропользователей.

«Наши специалисты помогают в ведении бухгалтерского и налогового учёта, а также занимаются составлением статотчётности, по вопросам маркетинга, юридических услуг для всех субъектов малого и среднего предпринимательства», – отметил директор Палаты предпринимателей Карагандинской области Ернар Кульпеисов.

Все сервисные услуги для предпринимателей бесплатные. Они могут получить их, обратившись офлайн в центры либо онлайн (через портал services.atameken.kz).

В прошлом году по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» обучение в бизнес-школах центра прошли 846 человек.

При содействии центров поддержки предпринимателей Карагандинской области сопровождено и реализовано 747 проектов в различных секторах экономики на общую сумму 4,2 миллиарда тенге. Создано 1 200 рабочих мест.

«С начала года уже в реализации 1 601 проект на сумму инвестиций 69,2 миллиарда тенге. В частности, по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» в этом году одобрено 963 проекта на сумму инвестиций 58,6 миллиарда тенге. По инструменту субсидирования процентных ставок одобрено 487 проектов на общую сумму инвестиций 32,9 миллиарда тенге. Более чем в 5 раз выросло количество обратившихся и получивших поддержку предпринимателей. Сумма инвестиций выросла в 10 раз. К примеру, поддержку получили карагандинские предприятия: ТОО «Тэгам» (чулочно-носочные изделия), «Jakko» (производитель резиновых и пластмассовых изделий), «Акжайык» – с проектом по производству мукомольно-крупяных изделий и т. д. В сфере транспорта и складирования поддержку получило ТОО «ТехнЭкс», – сообщила руководитель Управления предпринимательства Карагандинской области Татьяна Аблаева.

В этом году на реализацию программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» выделено 7 миллиардов тенге. Это в 2,5 раза больше прошлогодней суммы.