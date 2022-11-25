Более 3 100 золотых слитков продано в октябре – Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 3 130 мерных слитков общим весом 125,66 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в октябре 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Республики Казахстан.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – Программа) была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 108 075 золотых слитков общим весом 3,67 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 25 % – 27 596 штук. Далее следуют 5-граммовые – 23 362 штуки (22 %) и 20-граммовые – 22 555 штук (21 %), 100-граммовые – 22 075 штук (20 %), 50-граммовые – 12 487 штук (12 %). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Астана, Атырау и Караганда.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

С начала действия Программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 17 434 мерных слитка общей массой 437 кг, что составляет 16,1 % от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.





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