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    Более 2 кг гашиша обнаружили у студента столичного колледжа

    19 Ноября 2022, 15:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские пресекли попытку сбыта более двух килограммов гашиша студентом столичного колледжа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан наркосбытчик.

    Полицейскими, в жилом доме по улице Манаса был задержан учащийся 3-го курса столичного колледжа. В квартире у 18-летнего студента был изъят гашиш весом более двух килограммов. Также при обыске обнаружены и изъяты электронные весы, фасовочная тара и приспособления для расфасовки наркотических средств.

    Факт хранения наркотиков в особо крупном размере зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.296 ч.4 УК РК. Устанавливается канал поставки наркотиков в столицу.

    В полиции отметили, что всего с начала года из незаконного оборота изъято более 250 кг различного вида наркотических средств, из них 120 кг гашиша и 30 кг синтетических наркотиков.
    Астана МВД РК Борьба с наркотиками
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