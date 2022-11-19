Более 2 кг гашиша обнаружили у студента столичного колледжа

19 Ноября 2022, 15:59

19 Ноября 2022, 15:59

Более 2 кг гашиша обнаружили у студента столичного колледжа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские пресекли попытку сбыта более двух килограммов гашиша студентом столичного колледжа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан наркосбытчик.

Полицейскими, в жилом доме по улице Манаса был задержан учащийся 3-го курса столичного колледжа. В квартире у 18-летнего студента был изъят гашиш весом более двух килограммов. Также при обыске обнаружены и изъяты электронные весы, фасовочная тара и приспособления для расфасовки наркотических средств.

Факт хранения наркотиков в особо крупном размере зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.296 ч.4 УК РК. Устанавливается канал поставки наркотиков в столицу.

В полиции отметили, что всего с начала года из незаконного оборота изъято более 250 кг различного вида наркотических средств, из них 120 кг гашиша и 30 кг синтетических наркотиков.