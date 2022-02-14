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    Более 290 тысяч жителей Туркестанской области прошли ревакцинацию от КВИ

    14 Февраля 2022, 14:39

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня по матрице эпидемиологической ситуации Туркестанская область находится в «зеленой» зоне. За последние сутки выявлено два случая КВИ. Суточный прирост коронавируса составляет 0,01%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    В инфекционных стационарах области укомплектованы 809 коек. Сободны 694 койко-места.

    С начала пандемии зарегистрировано 18432 случая эпидемии. В 9562 из них симптом не наблюдался. На территории области функционируют 150 прививочных пунктов. Первым компонентом вакцинировано 1 047 025 человек. Второй состав получили 1 045 348 человек. Ревакцинацию получили 291 110 человек.

    В целом в Туркестанской области первый компонент вакцины Pfizer получили 175 174 человека, второй компонент - 110 075 человек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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