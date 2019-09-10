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    Более 29 тысяч вакансий открылось в Карагандинской области с начала года

    10 Сентября 2019, 14:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области работа по содействию занятости приносит результаты. С начала года в регионе по разным госпрограммам создано 29 455 рабочих мест. По прогнозу, до конца года это количество вырастет ещё на более 4 тыс., передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщила руководитель Управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова на аппаратном совещании в акимате области.

    По её словам, новые рабочие места появятся за счёт открытия медицинских учреждений по программе государственно-частного партнёрства и открытия солнечной электростанции в Шетском районе.

    Соискатели так же смогут получить работу в сфере строительства по программе «Нурлы жер». Совсем скоро в регионе откроются вакансии в сфере образования – открываются частные детские сады и учреждения дополнительного образования.

    Программа «Енбек» помогла свыше 7 000 жителям региона. Её участниками стали специалисты в различных сферах, а так же выпускники вузов и колледжей, которых направили на молодёжную практику.

    Более пяти тысяч рабочих мест создано по программе «Нурлы жол». 4 960 вакансий открыли в сфере промышленности. 3 275 человек нашли работу в аграрном секторе. Это стало возможным благодаря поддержке в виде микрокредитов. Сельские предприниматели реализуют стартапы и расширяют свой бизнес. По словам Асем Джунуспековой, охотнее всего сельчане разводят крупный рогатый скот и птиц.

    Ещё 100 вакансии открыто в IT-сфере в рамках программы «Цифровой Казахстан». Помощь в трудоустройстве оказывают также получателям адресной социальной помощи. Им находят работу, либо направляют на бесплатные курсы предпринимательства, по окончании которых можно получить грант или микрокредит на открытие своего дела.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Занятость
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