Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-5-7℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Более 280 тысяч тонн сахарной свеклы сдали на переработку казахстанцы

    19 Декабря 2022, 21:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11,7 тысяч га земли в этом году было засеяно сахарной свеклой. Основными регионами выращивания в Казахстане являются Алматинская, Жетысуская и Жамбылская области. В этих же регионах расположены основные производственные мощности по переработке сахарной свеклы. Свекловоды в этом году сдали на переработку 281 тысячу тонн сырья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    «Государство частично субсидирует затраты на выращивание этой сложной для возделывания культуры, а также дотирует сданную на заводы продукцию. В 2021 году свекловоды в регионах получили в общей сложности около 3 млрд тенге.

    В 2022 году норматив субсидирования увеличился на 3 тысяч тенге и составил 15 тысяч тенге за тонну сданной на переработку сахарной свеклы. Заводы покупают сырье также по 15 тысяч тенге за тонну. В общей сложности аграрии получают 30 тысяч тенге.

    С 2023 года благодаря увеличению норматива субсидирования с 15 до 25 тысяч тенге, свекловоды будут реализовывать тонну своего продукта уже за 40 тысяч тенге. Тем самым, рентабельность сахарной свеклы будет доведена до уровня других культур», - сообщили в Минсельхозе.

    Кроме того, в рамках стимулирования развития сахарной отрасли в перечень инвестсубсидирования будет включено строительство новых сахарных заводов, 25% капиталовложений будет возмещать государство.

    Прорабатывается вопрос увеличения с 25% до 50% норматива возмещения на приобретение свеклоуборочных комбайнов и оросительной техники. Предполагается, что новые правила субсидирования начнут действовать с 2023 года.

    В рамках реализации комплексного плана по развитию сахарной отрасли до 2026 года посевные площади культуры планируется увеличить до 38 тысяч га.


    Фото:newsorel.ru
    Алматинская область Жамбылская область Сельское хозяйство Жетысуская область Сахар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Предоставлять микрокредиты для фермерских хозяйств продолжат в Казахстане
    Проект по повышению доходов сельчан в РК охватит более 1 млн человек
    Две птицефабрики в Алматинской области проверяют по фактам завышения цен на куриные яйца
    День Исламской организации по продовольственной безопасности прошел в Астане
    Популярное
    1 Объем финансирования НПО через госсоцзаказ увеличился на 20% за пять лет
    2 В рамках программы «Асыл мура» будет издан трехтомник по памятникам культуры
    3 Две республиканские трассы закрыты в ЗКО
    4 Новые правила финансирования НПО утверждены в Казахстане
    5 Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай
    Новости партнеров