Более 280 тысяч тонн сахарной свеклы сдали на переработку казахстанцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11,7 тысяч га земли в этом году было засеяно сахарной свеклой. Основными регионами выращивания в Казахстане являются Алматинская, Жетысуская и Жамбылская области. В этих же регионах расположены основные производственные мощности по переработке сахарной свеклы. Свекловоды в этом году сдали на переработку 281 тысячу тонн сырья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«Государство частично субсидирует затраты на выращивание этой сложной для возделывания культуры, а также дотирует сданную на заводы продукцию. В 2021 году свекловоды в регионах получили в общей сложности около 3 млрд тенге.

В 2022 году норматив субсидирования увеличился на 3 тысяч тенге и составил 15 тысяч тенге за тонну сданной на переработку сахарной свеклы. Заводы покупают сырье также по 15 тысяч тенге за тонну. В общей сложности аграрии получают 30 тысяч тенге.

С 2023 года благодаря увеличению норматива субсидирования с 15 до 25 тысяч тенге, свекловоды будут реализовывать тонну своего продукта уже за 40 тысяч тенге. Тем самым, рентабельность сахарной свеклы будет доведена до уровня других культур», - сообщили в Минсельхозе.

Кроме того, в рамках стимулирования развития сахарной отрасли в перечень инвестсубсидирования будет включено строительство новых сахарных заводов, 25% капиталовложений будет возмещать государство.

Прорабатывается вопрос увеличения с 25% до 50% норматива возмещения на приобретение свеклоуборочных комбайнов и оросительной техники. Предполагается, что новые правила субсидирования начнут действовать с 2023 года.

В рамках реализации комплексного плана по развитию сахарной отрасли до 2026 года посевные площади культуры планируется увеличить до 38 тысяч га.





Фото:newsorel.ru



