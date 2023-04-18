Более 280 пешеходов привлекли к ответственности в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю привлекли к ответственности 282 пешехода и 46 водителей за опасный проезд пешеходного перехода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года в регионе зарегистрировали девять дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. Из них в четырех случаях причиной аварии стали попытки пересечь проезжую часть в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, в остальных - водители не предоставили пешеходам преимущество в движении.

Всего за неделю по области выявили более 2,6 тысяч различных нарушений правил дорожного движения. Самое частое – 360 фактов - пренебрежение ремнями безопасности. За телефонные разговоры за рулем привлекли к ответственности 218 водителей. В числе грубых нарушений 259 случаев превышения скорости, 58 нарушений правил маневрирования, 29 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора, пять выездов на встречную полосу.

27 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, лишились прав на семь лет.



